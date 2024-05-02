Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Saha dışına çıkmadık Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 4 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde olan Galatasaray'da moraller yerinde.

Bitime 4 hafta kala sezonu 2 kupayla tamamlamak isteyen sarı-kırmıızlılarda Başkan Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.

"Her şeyi yaptık"

Yaklaşık 2 senedir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir yönetim iş başında olacak. Bugüne kadar da oyuncularımızın, formayı terletenlerin önünü açmak için her şeyi yaptık. Performanslarıyla bizleri mutlu ettiler. Bizler de hayatlarını kolaylaştırmak, gerekeni yapmak durumundaydık ve yaptık. Amatör şubelerimiz de var. Bu yönetim, mümkün olan en yüksek seviyede gayret göstermiştir. Bu gayretlerin üzerinde de, fevkinde de başarılar elde ettik. Büyük bir teşekkür de amatör sporcuların emeklerine de ediyorum.

"Sahanın dışına çıkmadık"

Özbek ayrıca, "Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir." açıklamasında bulundu.