Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay sözler: Pis bir oyun oynuyorlar Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'yi hedef aldı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu nisan ayı toplantısında, Bankalar Birliği ve Kemerburgaz Tesisleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Rakiplerimiz hayal dahi edemez"

Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıktığı Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler de kullandı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu almak, şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı kazanarak bu gururu perçinledik. Bu kupayla, tarihimizde 60. kupaya ulaşarak birçok rakibimizin hayal dahi edemeyeceği bir rakama ulaştık. Bu büyük gururda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

"Görevimiz bitmeden sözümüzü tutacağız"

Sarı-kırmızılı kulübün 9 aylık bilançoda kâr açıkladığına dikkat çeken Özbek, faiz sarmalından çıkmak için Bankalar Birliği'ne olan borcun kapatılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Özbek, 2024 yılı içinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde bu durumu çözeceklerini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 aylık bilançosu açıklandı. Yaklaşık 600 milyon liralık kar açıkladık. Bu seviyeyi de sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında bu hiç kolay olmayacak. Dolayısıyla, kulübümüzün elindeki imkanları kullanıp bu faiz sarmalından bir an önce çıkmanın yolunu bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip, bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukta ifade etmek isterim, Galatasaray bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız

"Şanlıurfa'da büyük destek vardı"

Dursun Özbek'in açıklamasında diğer öne çıkanlar şu şekilde:

Süper Kupa maçının Urfa'da oynanmasına karar verilmişti. Ben de maçtan 1-2 gün önce Urfa'ya gittim. 1-2 günü orada, bölgede geçirdim. Üzerine basarak söylüyorum, Galatasaray sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bize olan inanılmaz sevgi için bölge halkına özel bir teşekkür gönderiyorum.

"Pis bir oyun oynanmaya devam ediyor"