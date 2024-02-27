Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şike göndermesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde gerilen ortamı daha da alevlendirecek sözler söyledi. Fenerbahçe'ye şike göndermesi yapan sarı-kırmızılıların bir numarası, "Saha içinde kalalım" mesajı da verdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın söylemleri de değişti.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, kendilerine geçmişle ilgili göndermede bulunan sarı-lacivertli takıma sert bir cevap verdi.

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray'ın bir numarası, ezeli rakibine 2011'deki şike kumpası üzerinden bir açıklama yaptı.

İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe'ye şike göndermesi

Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar, söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleriz. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje... Bu sözlerimi sürdürüyorum. Cinayet mahallini önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın.

"Ne alakası var 1997'deki şampiyonluğun"

Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla, Galatasaraylılardan daha çok Fenerbahçe yönetimi ilgili. Gerek trol hesapları, gerek kendi hesaplarından bunları gündeme getirme nedenleri Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmek. Bunu basın mensupları fark etmeli. Galatasaray koalisyona karşı savaşıyor. Bunun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Yaşanan rezilliği unutturmak için Galatasaray ile ilgili konuları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ne alakası var 1997'deki şampiyonluğun? O zaman tüm şampiyonlukları inceleyelim? O zaman neler ortaya çıkıyor. Bunun incelemesinde de Galatasaray en başarılı kulüp olarak öne çıkacaktır. İçinden cımbızlayarak 1997... 1908'de ne oldu? Böyle saçma bir şey olur mu? Herkes kendi önüne bakmalı.

"Saha içinde kalalım"