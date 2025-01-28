Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye taş: Transferle şampiyon olunsa...

Haber Merkezi

Galatasaray Başkanı Drusun Özbek, transfer sürecine dair İbrahim Seten'e özel bir röportaj verdi.

Özbek, kulübün transfer stratejisi ve şampiyonluk hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Özbek, Galatasaray’ın şu anki pozisyonuna dikkat çekerek, kulübün mali sınırları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti:

Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok.

"BU İŞ TRANSFERLE OLMAZ"

Özbek, Fenerbahçe'nin transfer stratejisine de değindi:

Bu iş çok transferle olsaydı, Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Her şey yolunda gidiyor, gitmiyor ayrı konu.

MILAN SKRINIAR TRANSFERİ

Skriniar transferine de açıklık getiren Özbek, Galatasaray'ın bu konuda dikkatli bir yaklaşım sergilediğini belirtti:

Skriniar transferinde belli bir limitte kalınmasını isteyen benim.

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Özbek, transfer döneminin bitmesine kadar sakin kalınması gerektiğini vurguladı: