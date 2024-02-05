Dursun Özbek'ten Fernando Muslera açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'yla ilgili konuştu.

DHA

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Fernando Muslera için birinci ağızdan bir açıklama geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu, 13 yıl sonra ilk kez takımdan ayrılmaya bu kadar yaklaştı.

Ülkesine dönme planı bulunan Muslera'ya son olarak Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'dan da teklif gelmişti.

Konuya ilişkin Dursun Özbek, bir açıklama yaparak kafaları daha da karıştırdı.

İşte Özbek'in Muslera hakkındaki sözleri:

"Beni rahatsız etti"

Hem taraftar hem de başkan olarak aynı şekilde bakıyorum. Muslera bizim kıymetlimiz. Benim daha önceki başkanlık döneminde de Selçuk'un sonrasında takım kaptanımızdı. Çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllardır hizmet ediyor. Bu sorunun bir ayrılık rüzgarı gibi sorulmuş olması da beni rahatsız ediyor.

"Tek başıma alacağım bir karar değil"

Camialar ihtiyaçları çerçevesinde oyuncularını, bu kadar değerli oyuncusunu illa ki onun da arzusu çerçevesinde gerek sahada gerek yönetimde gerek idari kadroda değerlendirmek ister. Onun için böyle bir ayrılık rüzgarı gibi sorulması hoş değil. Bu benim tek başıma alabileceğim bir karar değil. Futbolu yöneten bir yönetim kurulu var.

"Tek odağımız şampiyonluk"

Muslera'nın isteği var. Şu anda bir tek şeye kilitlenmiş vaziyetteyiz. O da bu sezon şampiyon olmak. Bu tartışmaların gündeme gelmesi, şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzü zayıflatır. Onun için biz ne seçim konuşuyoruz şu anda ne transfer. Transfer sezonunda yeni oyuncu almanın peşindeyiz. Ama takım içindeki yürüyüşü etkileyecek hiçbir konunun gündemimize girmesine izin vermiyoruz.

Bakalım Fernando Muslera, takımda kalacak mı...

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)