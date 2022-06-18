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    Dursun Özbek'ten gitmek isteyen futbolculara mesaj

    Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, Avrupa'ya gitmek isteyen Mostafa Mohamed, Sacha Boey ve Marcao'yu "Yeni teknik direktörü bir görün" diyerek ikna etmeye çalıştı.
    • 18.06.2022 - 13:38
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    Dursun Özbek'ten gitmek isteyen futbolculara mesaj

    Galatasaray'da ilk gündem yeni teknik adamın kim olacağı... İkinci defa başkanlığa seçilen ve takımı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Dursun Özbek, teknik direktör problemini bir hafta içinde çözmek ve yeni sezon planlamasına geçmek istiyor. Ki geçen sezonun ikinci yarısında Domenec Torrent ile uyum sorunu çeken bazı oyuncular da sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırma noktasına geldi.

    Yeteri kadar forma şansı bulamamaktan yakınan Mostafa Mohamed ve Sacha Boey'in yanı sıra Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına giren Marcao ayrılığı düşünen isimlerden.

    Dursun Özbek ten gitmek isteyen futbolculara mesaj #1

    "Yeniden şampiyon olacağız"

    Dursun Özbek üç isimden yeni teknik direktör açıklanana kadar beklemelerini isteyerek "Bu sezon her şey çok farklı olacak. Yeniden şampiyon olacağız" mesajını verdi. Ancak oyunculara gelecek tekliflerin de önemli olduğunu belirtti.

    Dursun Özbek ten gitmek isteyen futbolculara mesaj #2


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