Dursun Özbek'ten iddialı açıklamalar: Avrupa'da kupa kazanacağız Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı sözler sarf etti. Sarı-kırmızılıların bir numarası, "Hedefimiz en kısa sürede Avrupa'da kupa kazanmak" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların başkanı, Avrupa'da kupa hedeflerinin olduğunun bir kez daha altını çizdi.

"Biz Galatasaray'ız. Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz, çalışmalarımız devam ediyor olmasına rağmen tahminen 50 milyon euro seviyelerine gelecek. Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerde tüm branşlarda en büyük yarışmacılardan olacağız. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bu vizyonu sürdüreceğiz. Avrupa deyince akla sadece G.Saray geliyor. Avrupa'da en yakın zamanda kupa kazanıp, bunun kutlamasını da stadımızda yapmayı planlıyoruz.

"Transferlerimiz olacak"

Daha sezon başındayız ve transferler devam ediyor. Dolasıyla son maçta bakarsanız, yeni transferlerimiz oynamadı. Onların katkılarıyla birlikte, geçen sene gösterilen başarıdan daha fazlasının bu sezon gösterileceğini düşünüyorum. Çok önemli transferler yaptık. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu. Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep görüyor. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle, futbol takımının bu sene de başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Daha lig başlamadı, hafta sonu başlayacak. Lige iyi bir şekilde başlayıp, iyi de bitireceğiz.

"Taraftara teşekkür borçluyuz"

Taraftarımızın da bu başarılarda büyük payı var. Onlara teşekkür ediyorum. Geçen seneki destekleri çok muhteşemdi. Sponsorlarımız var, onların desteği de çok önemliydi. Fakat burada en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Her maç stadımızda 50 bin kişiye oynadık. Anadolu'ya gittiğimizde de stadyumlarda Galatasaray taraftarı çoğunluktaydı. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum."

"Sponsorluk gelirini artırdık"

Başkan Dursun Özbek, Galatasaraylı iş insanlarını başarılı görmenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek, birleştirmek. Göreve geldikten sonra değerli firmalarla sponsorluk ilişkileri kurduk. Yaklaşık 50 milyon euroluk sponsorluk gelirine ulaşacağız. Geçen seneye kıyasla sponsor gelirlerimizi 15-20 misli büyüttük." ifadelerini kullandı.