Dursun Özbek'ten isyan: TFF bize savaş açtı

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Galatasaray'da Eyüpspor maçında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası, Rams Park'ta olağanüstü zirve gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticilerin bulunduğu toplantıya, teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

Dursun Özbek'in hocasına destek vererek, "Bu TFF bize karşı savaş açmış durumda... Bundan sonra sadece rakipleri değil, federasyonu da, hakemleri de yenmeliyiz. Yorgunluğa rağmen iyi oynadık ve sayısız fırsat harcadık. Hakemin kasıtlı yönetimi olmasa rahat kazanırdık." dediği öğrenildi.

STADYUMDA TOPLANTI

2-2 sona eren Eyüpspor karşılaşmasının ardından hakem Oğuzhan Çakır'ın kötü performansını sert şekilde eleştiren Başkan Dursun Özbek, bugün (salı) stattaki kulüp ofisinde kurmaylarıyla toplanacak.

Galatasaray'da gerçekleşecek toplantıda bir durum değerlendirmesi yapılacak.