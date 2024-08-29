Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, suç duyurusunda bulundu Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Galatasaray Kulübü'nde son günlerde gündemi meşgul eden karaborsa bilet iddialarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu konuya dair harekete geçti. Özbek, bu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: