Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Kulübü'nde son günlerde gündemi meşgul eden karaborsa bilet iddialarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu konuya dair harekete geçti. Özbek, bu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR"
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur.
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