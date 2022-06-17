Dursun Özbek'ten kasa kolaylığı

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek acilen ödenmesi gereken 20 milyon euroyu cebinden karşılamaya karar verdi.

Galatasaray'da başkanlık koltuğunu geçtiğimiz hafta Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, ikinci döneminde de kasa kolaylığı sağlamaya devam ediyor.

Kulübü devralırken acilen ödenmesi gereken 20 milyon euro bulunan Özbek, ilk etapta bunu karşılayacak.

Bonservis ve maaş ödemeleri...

Sadece futbol kulübüne 15 milyon euro ödemesi beklenen başkan, teknik heyet ve futbolcuların birikmiş iki aylık alacağını kapatacak. Ötelenmiş bonservis taksitlerini ödeyecek ve Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanacak.

Ayrıca, amatör branşlara da 5 milyon TL'ye yakın kaynak aktarılması bekleniyor.

Dursun Özbek, başkanlık seçiminden önce kulübe cebinden para sağlayacağını söylemişti. Bu hamlesiyle sözünde durmuş oldu.



