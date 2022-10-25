Dursun Özbek'ten Kulüpler Birliği'ne çağrı

Galatasaray Başkanı Özbek, Kulüpler Birliği'ni acil toplantıya çağırdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem konusunda dert yanan birçok kulübün sorunlarını beraber konuşarak, adım atmasını isteyecek.

Galatasaray’ın bu hamlesine karşın Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

TFF'nin davetine gitmeyecek

Bu arada TFF, Süper Lig kulüp başkanlarına VAR sunumu yapacak. Riva’daki VAR odalarında başkanlara pozisyonların nasıl değerlendirildiğini, ofsayt çizgilerinin hangi teknik ile çizildiğini anlatılacak.

TFF’nin davetine icabet etmeyeceğini açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra bazı kulüp başkanlarının da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Riva’ya gitmeyeceği öğrenildi.

"Ne yapacaksanız yapın"

Öte yandan Dursun Özbek, Alanyaspor maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Boey’e gösterilen kırmızı kart… Değerli TFF yetkilileri size sesleniyorum. Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız, yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın. Bir santim geri adım atmayacağız, eğer gerçekten futbolda adaleti sağlayacağına dair adım attığınızı görene kadar. Galatasaray’ın tarihine bakın, Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben, buradan TFF yetkililerine tekrar sesleniyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız, bir seferde yapın. Ama şunu bilin ki, Galatasaray’ı hiç kimse yenemez. Galatasaray mazisinden bu güne kadarki tavırlarıyla, her zaman bu tip oyunların üstesinden gelmiştir. Bugüne kadar söylediklerimizin bir tek amacı vardı, sadece Galatasaray için değil, Türk futbolunda adaletin yeşil sahalara gelmesini istiyoruz.”