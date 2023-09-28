Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: Çok şanslıyız Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin performansından çok mutlu olan başkan Dursun Özbek, oyuncunun tam maliyetini de açıkladı.

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Galatasaray formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 10 gol atıp 1 asistlik katkı sağlayarak yine takımının 1 numaralı hücum gücü oldu.

Başkan Dursun Özbek'in de Icardi'nin formundan dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

"Böyle bir golcümüz olduğu için çok şanslıyız"

Sarı-kırmızılıların bir numarasının, yakın çevresine Icardi'ye sahip oldukları için şanslı olduklarını söylediği de gelen haberler arasında.

Bizim için çok zor bir transferdi. Bonservisi için 10 milyon euro verdik. Yıllık maliyeti de bize sponsorlar hariç 6 milyon euro... Onu alırken en ufak bir tereddüt yaşamadım. Icardi kendini buraya ait hissetti. Galatasaray'a çok yakışıyor ve aldığı parayı sonuna kadar hak edecek. İyi ki parasına, maliyetine bakmadan bu transferi yaptık. Böyle bir golcümüz olduğu için çok şanslıyız.

Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olmuş durumda.