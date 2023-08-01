Dursun Özbek'ten Mauro Icardi fedakarlığı Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in, Mauro Icardi'nin 10 milyon euroluk maaşının 1 milyon eurosunu cebinden karşıladığı öğrenildi.

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Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da bonservisi alınan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından vuslat gerçekleşmiş, geçen sezonki şampiyonluğun mimarı Mauro Icardi ile taraftarlar yeniden buluşmuştu.

Tüm ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Mauro Icardi, havuzlu villaya taşındı. Arjantinli yıldızın yeni evi, hem Kemerburgaz'daki yeni tesise hem de stada çok yakın.

Arjantinli yıldız için başkan Dursun Özbek, "Kıymetli oyuncumuz Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euroluk teklifi reddederek sponsorlarımızın 4 milyon eurosunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro gelire imza atmıştır." bilgisini verdi.

Dursun Özbek cebinden para verecek

Sabah'ta yer alan habere göre; süper starın transferindeki sponsorlardan birinin de Özbek olduğu ortaya çıktı.

Aslantepe'de kendisine özel yapılan tezahüratlar nedeniyle bir süre konuşma fırsatı bile bulamayan Başkan, 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki golcünün, her sezon 1 milyon eurosunu cebinden karşılayacak.

KAP'a garanti ücreti 6 milyon euro olarak açıklanan başarılı futbolcuya 4 milyon euro da imaj hakları olarak ödenecek.

Özbek'in yanı sıra Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve kulübün ana sponsorları kalan parayı tamamlayacak.