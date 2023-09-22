Dursun Özbek'ten Montella değerlendirmesi: En iyi seçim Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sarı-kırmızılıların bir numarası, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella hamlesini de yorumladı.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek açıklamasında, "Çarşamba günü ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Buralara bu futbolcu kardeşlerimizle geldik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu kardeşlerimize son düdüğe kadar destek olun onları alkışlayın." ifadelerini kullandı.

"50 milyon euroya kadar durmayacağız"

34 milyon euroluk sponsor geliri elde ettik. Bu Galatasaray tarihinde bir rekor. Hedefimiz bu değil. Bu sezon için hedefimiz 50 milyon euro! Bunu görüyoruz. Buna ulaşmak için derin bir çaba içerisindeyiz. Kaçıncı sponsorluk anlaşması oldu bilmiyorum, ben sayıyı kaybettim. 50 milyon euro seviyesine kadar durmayacağız.

"5 dakika daha olsa yenerdik"

5 dakika daha olsa, Kopenhag'ı yenerdik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'a çok yakışıyor. Bu takımın bu arenada olması harika, taraftarların bu keyfi yaşamasını istiyoruz.

"Kaçak yayından kaçın"

Naklen yayın gelirleri düştü. 500 milyon dolardan, kaç yayından dolayı 90 milyon dolar seviyesine indi. Naklen yayın kulüplerin en büyük geliri. Bu seviyede bir düşüş ile kulüpler çok zor durumda. Kamuoyuna ve kulüplere çok iş düşüyor. Ortak bir çalışma yapmamız lazım. Kulüpler çok daha zora düşecek. Herkese çağrı yapıyorum. Kaçak yayının önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Aksi durumda gidiş çok parlak değil.

"Tüm futbolcular değerli"

Heyecanımızı yenmemiz lazım. Taraftarlarımız dava arkadaşlarımız. Davamız, Galatasaray'ı başarılı kılmak. Bizi temsil eden oyuncularımız. Hepsi değerli, kıymetli. Bizi şampiyon yaptılar ve mutluluğa boğdular. Türkiye'deki Galatasaray sevgisi giderek çoğalıyor. Bunun nedeni sahadaki oyunla verdiğimiz mutluluk. Maç bitene kadar taraftarlarımız, oyuncularımızı yüreklendirsin. Onlar, bizi temsil etmek için sahadalar. Oyuncularımıza güvenimiz tam.

"Amatör branşları Türkiye'ye biz getirdik"

Olimpik sporları, Türkiye'ye Galatasaray getirdi. Tarihi açın ve inceleyin. Bizim misyonumuz, bu olimpik, amatör sporlarda başarılı olmak. Voleybolda Balkan Kupası'nı aldık. 17'ye yakın amatör branş, 2 bine yakın amatör sporcularımız var.

"Montella en iyi seçim"