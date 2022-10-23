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    Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek

    Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'un teknik adamlığından memnun. Florya'ya ziyarete giden Özbek, genç çalıştırıcıya destek ve moral verdi.
    • 23.10.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 10:23
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    Oynadığı futbol eleştiri alan Galatasaray'da taraftar teknik direktör Okan Buruk'u eleştirirken Dursun Özbek yönetimi ise hocasına koşulsuz desteğini yineledi.

    Gerek medya önünde gerekse kapalı kapılar ardından Okan Buruk hakkında pozitif açıklamalar yapan yönetimin son olarak genç çalıştırıyla görüştüğü öğrenildi.

    "Kayıplar elbette olacak"

    Florya'yı ziyaret eden Özbek'in, “Hocam yazılanlara çizilenlere bakmıyoruz. Bakmayacağız da... Biz seninle yola çıktık ve devam edeceğiz. Sonuna kadar da sana güveniyoruz. Lig uzun bir maraton. Kayıplar elbette olacak. Üstelik bunu yaşarken de hakem kararlarını görüyoruz” dediği kaydedildi.

    Dursun Özbek ten Okan Buruk a destek #1

    "Dezavantajımız kalmadı"

    Dursun Başkan ayrıca, "Fikstür dezavantajımız da kalmadı. Artık bir süre evimizde ve İstanbul’dayız. Alanya maçıyla beraber taraftarımızın da desteğiyle yeni bir sayfa açacağız. Biz sana ve bu takıma inanıyoruz." diyerek Okan Buruk'a moral verdi.

    Dursun Özbek ten Okan Buruk a destek #2


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