Dursun Özbek'ten olay yorum: Koalisyonu da yendik Beşiktaş galibiyetinin ardından kurmaylarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Derbide bize karşı kurulan koalisyonu da yendik" dedi.

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Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisine giren Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Cim-Bom, üç puanın yanında liderlikte devam etmenin kutlamasını da kendi aralarında gerçekleştirdi.

"Koalisyonu da yendik"

Dolmabahçe Stadı'na gitmeyen ama maçtan sonra yönetimle yemekte bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, derbiyle ilgili değerlendirmeleri de oldukça dikkat çekici oldu.

Milliyet'e göre; Başkan Özbek'in, "Boşuna demedik ittifak diye... Sadece bir takımı yenmedik. Koalisyon var karşımızda. Bu galibiyet koalisyona karşı alındı." diye konuştuğu öğrenildi.

Başkan Özbek'in sabahki programı nedeniyle yemekten erken ayrıldığı dile getirilirken, Okan Buruk hakkında da övgü dolu sözler sarf ettiği gelen haberler arasında.