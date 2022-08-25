Dursun Özbek'ten proje ve transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün proje ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan, Galatasaray'ın büyük bir finansal rahatlama sağlayacağını söyledi.

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımı için isim ve forma sponsorluk anlaşması imzalandı.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde soruları yanıtlayan Dursun Özbek, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

"Transfer çalışmalarımız hiç ara vermeden devam ediyor"

Takıma takviyeler yapılacağını kasteden Başkan Özbek, "Transfer sezonundayız. Önümüzde daha 10 günden biraz daha fazla zaman var. Transfer detaylarının basınla paylaşılması kulüplerin aleyhine bir durum yaratıyor. Transfer çalışmalarımız hiç ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarımızın durgunlaştığını söylemek mümkün değil." dedi





"Takımımız bu maça oldukça motive"

Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına değinen Dursun Özbek, "Bu hafta sonu Trabzonspor ile önemli bir maç oynayacağız. Takımımız bu maça oldukça motive. Güzel bir maç olacağı görüşündeyim. İki güzide kulübün mücadelesi seyri güzel bir maç yaratacağını düşünüyorum. Neticesini hep beraber göreceğiz." ifadelerinde bulundu.

"Projeleri bir bir uygulamaya geçtik"

Yapılacak olan projelerden bahseden Başkan, "Seçim döneminde ne dediysek aynısını yapıyoruz. Projeleri bir bir uygulamaya geçtik. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray Adası. 20-25 gün gibi kısa sürede üyelerimizin kullanımına açtık. Orada şu an tam bir aile ortamı var. Bir diğer projemiz Mecidiyeköy'deki ofisimiz. Kulübümüze finansal katkı sağlayacak bu projeyi de bitirdik. Kemerburgaz'da proje çalışmalarımız bitti. Metin Oktay Tesisleri'nin Florya'dan oraya taşımak için elimiz kuvvetleniyor. Buna ihtiyacımız vardı. Florya'daki tesisler 45 sene önce yapılmış bir tesis. Bu tesis artık Galatasaray'a birçok anlamda dar geliyor. Bunu daha önceki başkanlık dönemimde de ifade etmiştim. Galatasaray'ın yeni ve kendisine yakışır bir tesise ihtiyacı var. Bu yüzden Kemerburgaz'da 6 futbol sahası olan modern konaklamaya sahip bir tesis olarak inşa edilecek. Söz verdiğimiz gibi inşaata kısa bir sürede başlıyoruz." dedi.

"Galatasaray'a büyük bir finansal rahatlama getireceğiz"

Galatsaray'ın ekonomisini yorumlayan Dursun Özbek, "Florya'daki arazimizin satın alma konusunda da büyük bir gelişme içindeyiz. Galatasaray'a büyük bir finansal rahatlama getireceğiz. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Biz elimizdeki gayrimenkulleri geliştirmek istiyoruz. Burada ortaya çıkacak büyük bir fon var. Düşünün günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Böyle bir faiz yüküyle hiçbir kulüp sürdürülebilir başarı yakalaması mümkün değil.

Diğer taraftan bir salon projemiz var. Bunun amacı basketbol ve salon sporlarını Galatasaray evinde oynasın diye düşündük ancak burayı yaşayan bir ortam olmasını istedik. Maalesef 5-6 sene geçti alınan ruhsatın yenilenmesi gerekiyor.

Stat isim sponsorluğu konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Erden Timur'a teşekkür ediyorum. Çalışmalarını her anlamda devam ettiriyor. Daha iyi bir sponsor olduğunda bundan vazgeçebileceğini söylemişti." açıklamalarını yaptı.