Dursun Özbek'ten rakiplere salvolar: Yeşil sahada geçemiyorsunuz, bari burada geçin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 6 Şubat depremlerinde etkilenen bölgelere dikkat çekerken Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da göndermede bulundu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için büyük bir avantajı da elinde bulunduruyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı hedef aldı.

"Fenerbahçe'nin taraftar sayısı bizden az"

Sarı-lacivertli takımın taraftarının sayısının az olduğunu söyleyen Özbek, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeye de rakiplerinin destek olmadığını iddia etti.

Fenerbahçe de Türkiye'nin güzide kulüplerinden bir tanesi, taraftar sayısı Galatasaray'dan az olsa da iyi bir seviyede taraftarı var ama bir konuda tenkit etmek istiyorum kendilerini.

"Yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin"

6 Şubat'ta Türkiye büyük bir deprem yaşadı. Galatasaray depremin 1. gününün sabahında yönetim kurulu toplantısı yapıldı, hemen arabayla bölgeye intikal ettik. Vaziyeti gördük. Şikayet ettiğim konu şu, depremin birinci gününden itibaren TFF başkanına da dedim ama yapamadık. Sahada yarış içindeyiz, hayırda da yarışalım. Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar, 100 tane gelin siz yapın, Fenerbahçeliler 150 tane yapsın. Yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin. Dünya'nın en büyük sivil toplum kuruluşusun, ee neredesin orada?

Sayın cumhurbaşkanımız 'Fenerbahçe, Beşiktaş... Neredesiniz kardeşim?' dedi"

Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, benim söylediğim şeyleri o söyledi. 'Dursun Başkan'ın söylediği gibi Fenerbahçe, Beşiktaş neredesiniz kardeşim' dedi. Sayın Özhaseki orada olduğu Kayseri'ye bir 50 konut çıktı, başka kimseye fatura çıkmadı. Bu kulüplerin buralarda da hazır olması lazım. Arkadaşlar, biz şunu denedik gördük, Hatay'da 100 tane ev yapmak, Maraş'ta 500 konteynerlik kent yapmak yeterli değil. Biliyorsunuz ki bölge insanının en büyük beklentisi ne, bizim orada hazır olmamız, onların elini sıkmamızı bekliyor.

"Şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyoruz"