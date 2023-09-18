Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu.

ensonhaber.com

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklama yaptı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için bize destek veren her firmaya teşekkür ediyorum. Bu birlikteliklerin bu markalara da büyük fayda sağlayacağına eminim. Hafta sonu iyi bir oyunla maçımızı kazandık. Çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Umarım başarılı bir dönem bu maçla birlikte başlar.

"Enteresan bir sene"

Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarı çıktı. Geçen seneyle kıyaslanmayacak seviyede taraftarlarımızın, kurumların Galatasaray'a ilgisi çok büyük. Futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli, yıldız oyuncuların çokluğu bu seviyede büyük bir talep karşılaştırdı. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.

"Maaş bütçeleri 300 milyon euro"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Divan'da Erden Timur açıkladı, ilk 16'ya giren takımların maaş bütçesi 200-250 milyon euro civarında. Çeyrek final oynayanların maaş bütçesi 300 milyon civarı. Galatasaray bu sene net 39 milyon euro bütçeyle bu sahada mücadele edecek. Biz şuna inandık, Galatasaray'ın özelliği, vizyonu, amaçları sadece bütçeyle değil ama Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı mücadele göstereceğinden herkes emin.

"Alışık olduğumuz yer"

Alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız. Ülkemizi, taraftarlarımızı temsil edeceğiz. Taraftarlarımızdan zaten büyük bir destek var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için Türk halkından, herkesten, sponsorlardan büyük destek alıyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımız Kopenhag ile, hazırız. Odaklandık. Çarşamba günü tüm taraftarları bekliyorum. Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim.

"25 yılı etkileyecek proje"