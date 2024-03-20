Dursun Özbek'ten taraftara Kemerburgaz müjdesi! İşte yeni tesislere geçiş tarihi... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2024-2025 sezonuna Florya Metin Oktay Tesisleri'nde değil Kemerburgaz'a açılan yeni tesislerde başlayacaklarını ve futbolcuların çalışmalarını burada sürdüreceklerini söyledi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün 2024-2025 sezonuna dair önemli bir değişiklik duyurdu. Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yerine, Kemerburgaz'a açılacak yeni tesislerde sezonu başlatacaklarını açıkladı.

Kulübün gelecek planları hakkında önemli bilgiler veren Özbek, yeni tesislerin daha modern ve geniş imkanlara sahip olacağını belirtti. Bu hamlenin, Galatasaray'ın altyapı ve profesyonel futbol takımlarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

"Yeni sezona Kemerburgaz'da başlayacağız"

Göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. Kulübümüz üzerinden büyük bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız diye. Bugün bu anlaşmadan çıkmak için geldiğimiz noktayı özetlemek istiyorum. Florya'daki arazimizin değerlendirilmesi için Kemerburgaz'a geçişin tamamlanması gerekiyordu. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz'da başlayacak. Florya'daki arazinin değerlendirilmesi için de süreci başlatıyoruz. Florya'nın değerlendirilmesi, kulübümüz için hayati öneme sahip. Kulübümüzün 20 yılını, belki daha fazlasını etkileyecek bir olay.

Yeni tesisler daha modern ve ihtiyaçları karşılayacak

Florya Metin Oktay Tesisleri uzun yıllardır Galatasaray'ın antrenman ve tesis ihtiyaçlarını karşılamıştı. Ancak kulübün artan gereksinimleri ve modern futbol standartlarına uyum sağlama arzusu, yeni tesislerin açılmasını zorunlu kıldı.

Dursun Özbek'in bu kararı, kulübün geleceğine yönelik bir adım olarak nitelendiriliyor.

Yeni tesislerin, Galatasaray'ın rekabet gücünü artırması ve oyuncuların performansını en üst seviyeye çıkarması bekleniyor.

Bu değişiklikle birlikte, Galatasaray'ın altyapıdan yetişen genç yetenekleri geliştirme ve profesyonel futbolcuları daha iyi koşullarda hazırlama hedefi güdülmekte.