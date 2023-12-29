Dursun Özbek ve Ali Koç'tan TFF ile görüşme! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bulunduğu otele geldi.

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken iki takımdan yeni bir hareket geldi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, durum değerlendirmesi yapmak için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi.

Dursun Özbek'in ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da federasyon yetkilileriyle görüşmek için otele giriş yaptı. Kısa bir açıklama yapan Koç, "Neler olacağını bilmiyoruz, çağırdılar biz de geldik." ifadelerini kullandı.

İki başkan, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşmek üzere TFF ile buluştu.

Nasıl bir karar çıkacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başladı. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor.

Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.