Dursun Özbek'ten TFF sorusuna tepki! Bu hoşuma gitmedi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili gelen bir soruya tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü sırada noktalayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özbek, hakem Halil Umut Meler'e saldırı ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz"

Halit Umut Meler'in hakemliği bırakmaması gerektiğini söyleyen Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar.

"Bu soru hoşuma gitmedi"

"Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz?" sorusuna tepki gösteren Dursun Özbek, şu yanıtı verdi:

Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?' sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi.

"En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz"

Özbek, "Sol bek transferi yapılacak mı?" soruna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Dursun Özbek, şu sözleri sarf etti: