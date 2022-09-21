Dursun Özbek'ten TFF'ye Yusuf Demir yanıtı

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Yusuf Demir'le ilgili TFF Başkanı'nın açıklamasına yanıt verdi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özbek, şampiyonluk için iddialı konuşurken, gündemin önemli konularından birisi olan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması konusuyla ilgili de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Özbek ayrıca, farklı ülkeden futbolcuların Türk statüsünde yer almadığını ancak Türkçe konuşan, Türk olan bir futbolcunun milli takım tercihi farklı olması nedeniyle Türk statüsünde sayılmamasına tepki gösterdi.

"Yusuf Demir bizim evladımız"

Özbek, Yusuf Demirle ilgili, "Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Barcelona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Onu transfer ederken ne milli takımı düşündük ne de yerli statüsünden bahsettik.





"Türkçe konuşamayan futbolcular Milli Takım'da oynuyor"

Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor? Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan çizilen farklı, algı farklı." ifadelerini kullandı.