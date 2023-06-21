Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Törende; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, öğrencilere gelecek yıllarında başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

İnşallah, taraftarlarımızın ve Türkiye'nin yüzünü kara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Galatasaray başarıya odaklı bir takım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermek istiyoruz.

Transfer için son derece ciddi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllar gibi değil. Gayet yüksek. Dolayısıyla taraftarlarımız hiç merak etmesinler. Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız. Herkes buna dahil