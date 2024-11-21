Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da iç transfer de oldukça hareketli.

Sezon başında Napoli'den kiralanan dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Sarı-kırmızılıların bir numarası Dursun Özbek, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sponsorluk imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özbek, Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasına ilişkin gelen soruya şu cevabı verdi:

Osimhen, Galatasaray'ın futbolcusudur. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri budur. Geçmişe bakın; Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... Galatasaray'ın bu manada öncülüğü, Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen'i transferi etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun, bu sürecin devam ettiğini, şöyle söyleyeyim, sezon sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonu, hedefi budur. Galatasaray hem taraftarlarına hem Türk futbolseverlere dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür.