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    Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yılbaşı sebebiyle kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayınladı.
    • 31.12.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 15:43
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    Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

    Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 15 maç sonunda topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

    Özbek, yeni yıl dileklerini paylaşarak Galatasaray'ı başarıya taşıyacaklarını belirterek taraftarlara mesaj gönderdi.

    "Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız"

    İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:"Türkiye'nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları! Siz, Galatasaray'ın olduğu her yerde, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var. Biz, cumhuriyetin 100. yılında Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum."

    Dursun Özbek ten yeni yıl mesajı #1


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