Dursun Özbek’ten yeni yıl mesajı

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Galatasaray futbolda 2023 yılını Süper Lig şampiyonluğuyla kapattı.

Sarı-kırmızılılar, 2023 yılında Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 52 karşılaşmada 39 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Başarılarla geçilen bu yılın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayınladı.

"Galatasaraylıların yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum"

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:

Cumhuriyet'imizin 100'üncü yaşı olan 2023 yılını geride bırakıyor ve 2024'e merhaba diyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, 2023 yılını kazandığı sportif başarılarla olduğu kadar Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunu da göstermiş olarak kapatmaktadır. Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde kulüp olarak almış olduğumuz hızlı yardım aksiyonu ve camiamızın insani değerleri her şeyin üzerinde tutan duruşu bizler için gurur kaynağı olmuştur. Sporun mutluluğa vesile olduğu bir yeni yıl umuduyla tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum.