Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonu futbolcu uygunluğu kurallarını ilan ederken Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

Konuya ilişkin olarak TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcuları Yusuf Demir'in artık forma giyebileceğini belirtti.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yusuf Demir artık herhalde yerli statüsünde oynayabilecek. Oynaması da gerekiyor zaten. Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Federasyon mavi kart uygulamasıyla bunun önünü açtı. Yusuf Demir'in artık oynayıp Türk futboluna fayda sağlaması lazım. Yönetmeliğin bir maddesine göre, başka bir milli takımda oynadığı için 'sen Türk değilsin' demek olmazdı.