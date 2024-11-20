Dusan Tadic 36 yaşında! Doğum günü tesislerde kutlandı

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Fenerbahçe'nin ikinci kaptanı Dusan Tadic performansıyla bu sezon da takımının en iyilerinden biri olarak göze çarpıyor.

Bir yandan Fenerbahçe ile sözleşme yenileme görüşmelerini de sürdüren Sırp futbolcunun doğum günü tesislerde kutlandı.

MERT HAKAN'DAN 'PASTALI' KUTLAMA

Takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Tadic'in yüzünü pastaya bularken, resmi sayfadan paylaşılan fotoğraflar da sosyal medyaya damgasını vurdu.

36 yaşına giren Tadic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ OLDU

Öte yandan Süper Lig’de ilk 12 haftanın en iyi kanat oyuncusu Fenerbahçe’nin yıldızı Dusan Tadic oldu.

Sırp oyuncu, rakip ceza sahasında (RCS) topla buluşma ve golle biten aksiyonda bulunma gibi istatistiklerde zirvede yer aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig'de ilk 12 haftalık periyodun en iyi kanat oyuncusu oldu.

Geride kalan haftalarda 860 dakika sahada kalan Sırp yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Maç başına 0.6 gol atan Tadic, 3.8 de rakip ceza sahasında topla buluşma oranı yakaladı.

Sırp oyuncu, golle biten atak aksiyonunda (0.3) ve kazanılan sahipsiz top mücadelesinde (1.2) zirvede yer aldı.