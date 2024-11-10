Dusan Tadic: Ajax benim aşkım

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Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu geçiren yıldız isim Dusan Tadic, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki Sırp oyuncu, Voetbal International'dan Freek Jansen'e konuştu.

"AJAX BENİM AŞKIM"

"Ajax'a dönecek misin?" sorusuna Tadic, şu yanıtı verdi:

Bilmiyorum. Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor. Ancak geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Açlık bir futbolcu için belirleyicidir ve ben hala o duyguyu yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve formda olduğum sürece kupalar için savaşmak istiyorum.

"AJAX'I HALA TAKİP EDİYORUM"

Ajax'taki eski takım arkadaşları Remko Pasveer, Davy Klaassen ve Steven Berghuis ile hala iletişim halinde olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Ligi'nde de oynadığımız için genellikle Perşembe ve Pazar günleri aynı maç programımız var. Ama mümkün olduğunca Ajax'ın maç görüntülerini izlemeye çalışıyorum. Bu da beni yeniden mutlu ediyor.

"FARIOLI HARİKA İŞ ÇIKARIYOR"

Son olarak Ajax'ın mevcut durumu hakkında konuşan Tadic, sözlerini şöyle bitirdi: