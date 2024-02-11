Dusan Tadic, bu sezon 12. kez ağları sarstı

İHA
Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 49. dakikada penaltıdan takımı adına ilk golü attı.
Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 8. golüne ulaşırken, bu sezon 12. kez gol sevinci yaşadı.
90 dakika sahada kaldı
35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 4 gol kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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