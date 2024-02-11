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Dusan Tadic, bu sezon 12. kez ağları sarstı

Dusan Tadic, bu sezon 12. kez ağları sarstı Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Alanyaspor karşısında attığı golle bu sezon 12. golüne ulaştı.