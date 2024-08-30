Dusan Tadic, bu sezonki ilk gollerini Alanyaspor'a attı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertlilerin ilk 2 golünü Tadic kaydetti.
İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI
43. dakikada Dzeko'nun pasında topu ağlara gönderen deneyimli oyuncu, 65. dakikada da kaleci Livakovic'in uzun pasını iyi değerlendirerek şık bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı.
Mücadeleye sağ kanatta başlayan Tadic, 61. dakikada Saint-Maximin - İrfan Can Kahveci değişikliği ile sol kanada geçti.
83 DAKİKA SAHADA KALDI
Tadic, Alanyaspor karşısında yerini 83. dakikada Cenk Tosun'a bıraktı.
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