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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu galibiyetle Fenerbahçe, liderlik koltuğunu bırakmadı. Fenerbahçe'nin gollerini Dzeko, Tadic ve Szymanski kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Tadic derbi sonrası eğlenmeye gitti
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, derbi galibiyetini kutlamayı da es geçmedi.
Tadic, derbinin ardından ünlü sanatçı Sibel Can'ın konserine gitti.
Konserde eğlenen Tadic'in görüntüleri de sosyal medyada yayıldı.
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