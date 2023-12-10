Dusan Tadic, derbide 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı! Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Beşiktaş derbisinde 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Sezon başında Beşiktaş'a imza atmak üzereyken sarı-lacivertlilere giden Tadic'in bu performansı Avrupa basınında gündem oldu.

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Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 10. dakikada Edin Dzeko’ya asist yaparken, 63. dakikada ise penaltıdan topu filelere gönderdi.

Ligde 7. golünü attı

Bu sezon Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 7. golüne imza atarken, asist sayısını da 6’ya yükseltti. Tadic, 90+2. dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.

35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 4 gol kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti yankı uyandırdı

Sarı-lacivertlilerin kritik derbi zaferi dış basında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in maçtaki performansına ayrı bir parantez açıldı.

Öte yandan sezon başında Beşiktaş'ın Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine dikkat çekildi.

Tadic ve Szymanski öne çıkan isimler oldular

Hollanda basınından Voetbal International'da yer alan haberde, şöyle denildi:

Eredivisie'nin zirvesini Türkiye'nin zirvesiyle takas eden Tadic ve Szymanski, Türkiye'de haftanın maçında Fenerbahçe için öne çıkan isimler oldular.

"Şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti"

Sırp basınından Blic'te Dusan Tadic'in performansına dikkat çekildi: