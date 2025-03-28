Dusan Tadic: Eleştiriler normal

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP"

Tadic, "Fenerbahçe tarihinde en erken dalya diyen oyuncu oldu. Bu konuda hisleri neler?" sorusunun ardından, şunları dedi:

Öncelikle sözlerime Türkiye'deki insanların bayramını kutlayıp başlamak istiyorum. Çok özel bir gün. Ramazana Bayramı kutlu olsun. Bu istatistik için çok mutluyum, çok güzel bir şey. 1-1.5 yıldır buradayım. 100. maç benim için harika bir his. Fenerbahçe harika bir kulüp. 100. maç için çok ama çok mutluyum.

"ELEŞTİRİLER NORMAL"

Sırp yıldız, kendisi hakkındaki eleştirilerle ilgili, şu yorumda bulundu: