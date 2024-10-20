Dusan Tadic: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Karadeniz ekibi Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Samsunspor ile berabere kalınan karşılaşma sonrası konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Sırp yıldız, "Bana göre önemli olan şey sonuç. Kişisel performansımdan çok sonuç önemli. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Tadic, "Samsunspor zor bir takım ama bizim seviyemizde bir takım bu kadar kolay goller yememeli. Maçta yarattığımız şansları da değerlendiremedik. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.