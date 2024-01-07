Dusan Tadic, İstanbulspor karşısında penaltıdan yararlanamadı Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İstanbulspor'la oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Hücum oyuncusu, böylelikle bu sezon 4. penaltısını kaçırdı.

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Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, İstanbulspor maçında kullandığı penaltıdan yararlamadı.

Sırp yıldız, 65. dakikada kullandığı penaltıda İstanbulspor kalecisi Alp Arda'yı geçemedi.

Tadic, bu penaltıyla birlikte Süper Lig'de 3. kez penaltı kaçırmış oldu. 35 yaşındaki futbolcu, daha önce Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında penaltıdan yararlanamamıştı.

Tadic, Avrupa'da ise Spartak Trvana ile oynanan maçta penaltıyı gole çevirememişti.

Fenerbahçe'de toplam 11 kez penaltı noktasına gelen Tadic, 7 kez gol sevinci yaşadı.