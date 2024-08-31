Dusan Tadic: Kolay bir maç olmadı

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Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler rakibini 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Alanyaspor'a karşı iki gol kaydeden Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, maçın ardından açıklamada bulundu.

"KOLAY BİR MAÇ OLMADI"

Dusan Tadic yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Türkler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Maçla alakalı olarak şunları söyleyebilirim; bence kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de iyi bir iş çıkardı, futbol oynamaya çalıştılar. Açıkçası ikinci yarıya bakacak olursak pozisyonlar ürettiler, gol de atabilirlerdi. İkinci golü bulmamız önemliydi. Maç sonrasında kolaylaştı. Defansif olarak iyi iş yaptık, alanlar fırsatlar vermedik. Hocamız devre arasında daha fazla pozisyon bulabileceğimizi söyledi. Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler."