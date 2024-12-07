Dusan Tadic: Oynanacak daha çok maç var

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Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

"OYNANACAK ÇOK MAÇ VAR"

Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Tadic, "Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir netice ile ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var" ifadelerini kullandı.

Çabuk toparlanmaları gerektiğini belirten Dusan Tadic, "Öncelikle bir Avrupa maçı oynayacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu neticeden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devam etmeliyiz. Kendimizi zorlamalıyız. Beraber kalmalıyız. Kazanmaya devam etmeliyiz. Çarşamba günkü maç yakın tarihte. O maçla birlikte kazanmaya dönmeli ve o şekilde devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.