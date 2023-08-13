Dusan Tadic penaltı vuruşunu kaçırdı Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Gaziantep FK karşısında kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Süper Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Şükrü Saracoğlu'nda oynanan maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli takım bir penaltı kazandı.

Tadic, Batuhan'ı geçemedi

Maçın 53. dakikasında VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Abdulkadir Bitigen, Ferdi'nin ortasının ardından Gradel'in topa eliyle müdahele ettiğini tespit edip beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Tadic sol ayağıyla vuruşunu yaptı, soluna uzanan kaleci Batuhan Şen topu kaçırdı.

Akıllara Valencia geldi

Yeni transfer Tadic'in kaçırdığı bu vuruş üzerine ise akıllara geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia geldi.

Ekvadorlu oyuncu, geçtiğimiz sezon attığı 29 golün 12 tanesini penaltı vuruşlarından bulmuştu.