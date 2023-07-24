Dusan Tadic: Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmalıyız Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, yeni sezonu heyecanla beklediklerini söylerken, tecrübeli oyuncular olarak şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmaları gerektiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferi Sırbistanlı yıldız Dusan Tadic, çok güzel duygular hissettiğini belirterek,

Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum. İmza atmadan önce de başkanımıza, yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki'ye ve sportif direktörümüz Mario Branco'ya karşı çok iyi duygular hissetmiştim. Buraya geldikten sonra oyuncularla ve teknik heyetle tanıştım, tesisleri gördüm. Daha da mutlu oldum. Taraftarlarımızın önüne çıkmak ve onlarla bir şeyler kazanabilmek için sabırsızlanıyorum.

dedi.

"Umarım bu sezon Dzeko'yu gol kralı yapabilirim"

Gelmeden önce Fenerbahçe'yi tanıdığını ve geçmişte çok iyi oyuncuların burada oynadığını bildiğini aktaran Tadic, şöyle devam etti:

Alex, Roberto Carlos gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Çok fazla iyi oyuncu bu kulübün tarihinde yer aldı. Edin Dzeko'nun burada olması benim için iyi bir göstergeydi. Ki bu yıl bu kulübün özel bir şeyler inşa etmesinin göstergesiydi. Zaten onu tanıyordum, sonrasında bana mesaj da attı. İyi bir insan ve harika bir oyuncu olduğunu biliyordum. Tanışınca da bizzat görme imkanınız oluyor. Onun bir arkadaşı ve aynı zamanda takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Bizim için en önemli olan Fenerbahçe'yi başarılı yapabilmemiz, Fenerbahçe'de başarılı olabilmemiz. Umarım bu sezon onu da gol kralı yapabilirim. Zaten buraya gelirken de sayın başkanımız, sayın Baki ve Branco bana, 'takım içerisinde daha fazla lider ve zor anlarda daha fazla sorumluluk alacak oyuncuya ihtiyaçları olduğunu' belirtmişlerdi. Ki ben bunun en önemli şey olduğunu düşünüyorum. İyi gitmeyen zamanlarda, iyi olmayan anlarda birbirimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Zaman zaman güçlü ve sert, zaman zaman iyi olmamız gerekiyor. Hem teknik heyetimiz hem takım içindeki tecrübeli oyuncular olarak şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmamız gerekiyor.

"İsmail Kartal'ı herkes çok seviyor"

Dusan Tadic, Fenerbahçe efsanesi olduğunu bildiği teknik direktörleri İsmail Kartal ile ilgili de, onu gerçekten çok sevdiğini ve yüz yüze tanıştıkları zaman onun ne kadar iyi bir insan olduğunu gördüğünü kaydetti.

Sırp yıldız, Kartal hakkında,

Burada herkes onu çok seviyor. O kulübü çok iyi biliyor. Kulübün şampiyonluk için neye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyor çünkü daha önce bunu tecrübe etmiş. Her zaman bizi daha iyiye, daha yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Futbol için yaşıyor. Tecrübeli futbolcularla da devamlı diyalog içinde. Bizler de onun gibi hepimiz futbol için deliriyoruz. Her detayı daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Bu da benim hoşuma gidiyor. Daha önce çalıştığım hocalarla da bu tarz bir ilişkiye sahiptim. Bunun böyle olmasını seviyorum. Umarım birlikte Fenerbahçe için en önemli olan şeyi ligi kazanırız.

diye konuştu.

"(Tadic On Fire) Tabii ki bu şarkıyı duymak isterim"

Tribünlerde kendisi hakkında söylenen "Tadic On Fire" şarkısına ilişkin de,

Tabii ki bu şarkıyı duymak isterim. Ajax'ta bu moda haline gelmişti, meşhur olmuştu. Hem maç öncesi çalıyordu, hem de maçta taraftarlar söylüyorlardı. Fenerbahçe taraftarının da harika olduğunu duydum. Umarım bu şarkıyı stadyum da duyarım.

ifadelerini kullandı.

Asist yapmayı, gol atmayı sevdiğini anlatan Tadic,

21. yüzyılda en fazla asist yapan yedinci ya da sekizinci oyuncu olmam gerekiyor. Bu şekilde devam etmem gerekiyor. Her zaman daha fazlasını istememiz gerekiyor. Tabiri caize aç olmamız gerekiyor. Şarkıda da belirttiği gibi de daha da daha da fazlasını istiyorum.

görüşünü paylaştı.

Tadic, duygu ve taraftarla kuracakları bağın çok önemli olduğunu vurgulayarak,

Bizim onlara, onların bize ihtiyacı var. Bu vesileyle taraftarlarımıza mesaj vermek istiyorum. Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz.

değerlendirmesinde bulundu.

"Basketbol maçlarını izleyeceğim"

Basketbol takımını da izlemek istediğini, Sırbistan'ın en iyi oyuncuların ve hocaların çıktığı bir basketbol ülkesi olduğunu kaydeden Tadic,

Obradovic bunlardan bir tanesi. Bogdan Bogdanovic. Onun dışında Sırbistan'dan Bjelica, Kalinic gibi Fenerbahçe'de oynamış çok fazla iyi isim var. Fenerbahçe'nin çok iyi basketbol takımı var. O yüzden hep en iyi oyuncuları alıyorlar. Ben de onların Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmalarından dolayı mutluyum. Kesinlikle basketbol maçlarını izleyeceğim. Umarım onlar da futbol maçlarını izlemeye gelirler. Bizim için en iyi senaryo iki takımın da şampiyon olması olur. Muhakkak voleybolu da izleyeceğim.

dedi.

Vatandaşı Novak Djokovic'in gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olduğunu, bunun kazandığı başarılara bakarak görülebileceğine dikkati çeken Sırp yıldız,

O her şeyi başardı. Nadal ve Federer de en iyiler arasında ama bana göre fark var. Djokovic'in kırmış olduğu rekorlarla bunu gösteriyor. O en iyisi. Rakamlar bunu gösteriyor. Aynı zamanda çok iyi insan. Etrafındaki insanları mutlu etmek isteyen insan. Her zaman örnek olmaya çalışıyor. Sırbistan'daki herkes onunla gurur duyuyor.

şeklinde konuştu.

"9 yıldır şampiyon olamamak, olmaması gereken bir durum"

Fenerbahçe'nin 9 yıldır şampiyon olamamasına değinen Tadic,

Yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Bu bazen mümkün olur bazen olmaz ama bizim için en önemlisi Türkiye ligini kazanmak çünkü Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, kulübümüz, herkesin hem buna ihtiyacı var hem de hak ediyor. Bizim bunu onlara vermemiz gerekiyor. Her gün çok çalışmalıyız, her şeyi yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım sezon sonu geldiğinde bunu hem hak etmiş hem de kazanmış oluruz.

değerlendirmesinde bulundu.

"Oynadığınız ülkeye o saygıyı göstermeniz gerekiyor"

Tadic, taraftarla ilgili de,

Taraftarların mutlu ve keyif alması gerekiyor. Sevdikleri takımı desteklemeleri gerekiyor ki, ben bu sevgiyi görüyorum. Tutkularını görmek çok hoşuma gidiyor. Sezon boyunca birlik olmamız gerekiyor. Hem iyi maçlarda hem de zor anlarda bize destek olmaları gerekiyor. Günün sonunda bunun fark yarattığını düşünüyorum. Umarım birlikte pek çok mutluluk yaşar ve kupalar kazanırız.

diye konuştu.

Türkçe bazı kelimeler bildiğini ve Sırpça ile çok ortak kelime olduğunun altını çizen Tadic,

Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hangi ülkede oynuyorsanız o ülkeye o saygıyı göstermeniz gerekiyor. Gerek kültürüne, gerek diline, oradaki hayata saygı göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.

diyerek sözlerini tamamladı.