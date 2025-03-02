Dusan Tadic: Şoför koltuğunda Galatasaray var

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

"İSTİKRARLI BİR OYUN SERGİLEDİK"

Dusan Tadic şunları söyledi:

"Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık. İkinci yarıda dördüncü golü bulabilirdik. İstikrarlı bir oyun sergiledik. Bunu sergilemek de bizim için önemliydi."

"ŞU ANDA ŞOFÖR KOLTUĞUNDA GALATASARAY VAR"

Dusan Tadic şöyle dedi:

"Aslında tabii ki biz oraya kazanmak için gittik (Galatasaray derbisi) ama maalesef bu olmadı. Zorlamamız gerekiyor. Şu anda şoför koltuğundaki onlar, biz de baskı yaratıyoruz. Onları zor duruma sokmak istiyoruz. Şu anda durum bize bağlı değil. Bizim hedefimiz tüm maçları kazanmak ama tabii ki umudumuz, arzumuz onların maç ve puan kaybetmesi ve bizim de kazanmamız."