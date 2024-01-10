Dusan Tadic, Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Konyaspor'la oynanacak Süper Lig maçına yedek kulübesinde başladı. Sırp isim, böylelikle bu sezon ilk kez bir maça 11'de başlamadı.

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak hem zirveyi hem de düşme hattını yakından ilgilendiren kritik müsabaka öncesinde sarı-lacivertli taraftarları şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Ligde lider durumda olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ilk 11'inde büyük bir sürprize imza attı.

İlk kez 11'de başlamadı

Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında yıldız oyuncu Dusan Tadic'i yedek bıraktı. İsmail Kartal, Tadic'in yerine Joshua King'e forma şansı verdi.

Ligde 18 maçın tamamına ilk 11'de çıkan Tadic, son dönemlerde yaşadığı performans düşüklüğü ve penaltı vuruşlarında isabet bulamamasıyla dikkatleri çekmişti.

Bu sezon 11 gol ve 8 asist yaptı

Sezon başında bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atan 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 30 karşılaşmaya çıktı. Hücum oyuncusu, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistle mücadele etti.