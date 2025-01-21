Dusan Tadic, taraftarı ıslıkladığına pişman etti

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Fenerbahçe'nin Kadıköy’de 2-1 kazandığı Hatayspor maçında oyundan alınırken ıslıklanan Dusan Tadic, bu tepkilere sahadaki performansıyla yanıt verdi.

Sırp yıldız, önce Konya maçında yaptığı asist ve attığı golle galibiyeti getirirken, ardından Adana Demirspor maçında hasta haliyle bile oyunun seyrini değiştirdi.

MAÇA DAMGA VURDU

Grip salgınından etkilenen ve Adana Demirspor maçına yedek başlayan Tadic, oyuna girdikten sonra En-Nesyri’nin gollerine iki asistle katkı sağlayarak skoru 2-0’a getirdi.

Maç sonrası Jose Mourinho’nun övgüsünü kazanan yıldız futbolcu, taraftarların da gönlünü yeniden fethetti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK

Mourinho, Tadic’in performansını "O sahaya girip maçı değiştirdi" sözleriyle överken, taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

"Seni ıslıkladığımız için bizi affet" ve "Bu kalite tartışılmaz" gibi yorumlar dikkat çekti.

SALAH VE KANE’LE YARIŞIYOR

Dusan Tadic, bu sezon TOP 10 ligde en fazla gol katkısı veren 30 yaş ve üzeri futbolcular arasında 18 gole (8 gol-10 asist) doğrudan katkıyla 3. sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde Mohamed Salah, ardından Harry Kane yer alıyor.