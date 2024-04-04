Dusan Tadic: Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık Fenerbahçeli Dusan Tadic, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda, "En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık." dedi.

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Süper Lig'de 31. hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.



Fenerbahçeli Dusan Tadic, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

"Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık"

Uzaktan attığı golle ilgili Dusan Tadic, "Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım bir gol yoktu, bu ilk oldu. Çok sık yaşadığım bir şey değil. En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık." dedi.

Trabzonspor açıklaması

Trabzon'daki olaylarla ilgili Dusan Tadic şöyle dedi: