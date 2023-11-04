Dusan Tadic: Türkiye'de herkes Ajax'ın performansı nedeniyle şokta Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, eski takımı Ajax hakkında "Türkiye'de herkes Ajax'ın performansı nedeniyle şokta, tıpkı tüm dünyanın şaşkın olduğu gibi" dedi.

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2023-2024 sezonuna hızlı bir giriş yapan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya katılan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp futbolcu Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'ın durumunu değerlendirdi.

Hollanda ekibinden ayrılan ve bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız isim kötü giden Ajax'ın işleri düzelteceğini söyledi.

"Ajax oyuncuları için bir uyarı olmalı"

Ajax'ın Hollanda Ligi'nde 15. sırada olmasını değerlendiren Tadic, şunları dedi:

Bu tüm Ajax oyuncuları için bir uyarı olmalı, başarıya ancak kolektif olarak ulaşabilirsiniz.

"Türkiye'de herkes Ajax'ın performansı nedeniyle şokta"

Ajax'la ilgili sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Ajax'ı seven ve kulübü kalbinde hisseden herkes hayal kırıklığı ve acı hisseder. Ama bazen hayatta bazı şeylerin olmasının bir nedeni vardır; bazı şeyleri takdir etmeyi ve saygı duymayı öğrenmek. Türkiye'de herkes Ajax'ın performansı nedeniyle şokta, tıpkı tüm dünyanın şaşkın olduğu gibi.

"İşleri düzelteceklerdir"

Tadic, ayrıca Ajax'ta işlerin yoluna gireceğinden emin olduğunu söyledi. 34 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind ve John van't Schip gibi Ajax'ın ne olduğunu bilen insanlarla Ajax toparlanacaktır. Başarılı olmak için ne gerektiğini biliyorlar ve işleri düzelteceklerdir.

Ajax'ın Lig ve Avrupa sıralaması