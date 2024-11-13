Dusan Tadic yeni sözleşmeyi kaptı

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Dusan Tadic, 35 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu konumunda. Jose Mourinho geldikten sonra alışık olduğu sol kanattan sağ tarafa geçen deneyimli futbolcu, performansıyla parmak ısırtıyor.

Milli kariyerini noktalayıp tamamen Fenerbahçe'ye odaklanan Tadic, 11'i lig ve 8'i Avrupa Kupaları'nda olmak üzere takımının tüm maçlarında forma giydi.

ASİSTİ DAHA FAZLA OLABİLİRDİ

Yıldız futbolcu, 7 kez ağları havalandırırken, 7 golün de pasını verdi. Ancak Tadic'in asist sayısı çok daha fazla olabilirdi.

Sırp hücum oyuncusu, 19 resmi maçta arkadaşlarına tam 46 şut pası verdi! Sarı-lacivertli oyuncular, bunları cömertçe harcadı. Dusan Tadic ayrıca birçok golde de asist öncesi son pası atan isim oldu.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Fenerbahçe yönetimi, performansı kadar karakteri ve takımı sahiplenmesinden de son derece memnun olduğu yıldız futbolcunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Tadic ve menajeriyle kısa süre içerisinde ilk görüşmenin yapılması ve 1+1 yıllık teklifin sunulması bekleniyor.