Dusan Tadic'e yapılan yeni sözleşme teklifinin detayları

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in, sarı-lacivertli takımdaki istikrarlı performansı dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana 76 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de, Tadic bu müsabakaların 75'inde sahada yer aldı.

23 GOL 23 ASİST

Takımına 23 gol, 23 asistlik skor katkısı veren Sırp yıldız, diğer istatistiklerde de başarılı bir grafik sergiliyor.

Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda. Bu sezon ise ligin en yüksek reytingine (7.65) ulaşan Tadic, 2.7 ile en çok kilit pas atan futbolcu ünvanına sahip.

MAÇ KAÇIRMIYOR

Hiç sakatlanmayan, kırmızı kart görmeyen tecrübeli yıldızın oynamadığı tek maç, geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor müsabakasıydı.

Sabah gazetesinin haberine göre; bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Dusan Tadic'in kalması için temaslar da başladı.

Eski kulübü Ajax, 2 sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken Fenerbahçe cephesi de 1 sezonluk sözleşme teklif edecek. Senelik 4 milyon euro kazanan oyuncuya yönetim aynı rakamı önerecek.