Dusan Tadic'in golden önce yaptığı hareket sosyal medyaya damga vurdu

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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup ettiği maçta Zajc'ın golünden önce Tadic'in hareketleri sosyal medyaya damgasını vurdu.
Oosterwolde'nin kaçtığını görerek ara pas atan Sırp futbolcu, Hollandalı oyuncunun topla buluşmasının ardından kollarını kaldırarak gol sevinci yaşadı.
Görüntü Exxen'den alınmıştır.
"Sen kahin misin?"
Tecrübeli futbolcunun golü önceden sezmesi ise futbolseverleri şaşırttı. X sosyal medya platformunda TT olan Tadic için G.O.R.A filminin ünlü repliği "Sen kahin misin?" sözleri kullanıldı.
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