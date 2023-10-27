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Dusan Tadic'in golden önce yaptığı hareket sosyal medyaya damga vurdu

Dusan Tadic'in golden önce yaptığı hareket sosyal medyaya damga vurdu Fenerbahçe'nin Ludogorets'i 3-1 yendiği maçta 2. gol öncesinde Dusan Tadic'in yaptığı hareket futbolseverleri mest etti. Deneyimli futbolcu pozisyonun gol olacağını sezerek bir kez daha tecrübesini konuşturdu.