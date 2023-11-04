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Dusan Tadic'in penaltısı tekrar ettirildi! Ortalık karıştı

Dusan Tadic'in penaltısı tekrar ettirildi! Ortalık karıştı Fenerbahçe'nin 88'de Dusan Tadic ile kaçırdığı penaltı vuruşu, Trabzonsporlu Batista Mendy ceza sahasına erken girip topa müdahale ettiği için tekrarlandı.