Dusan Tadic'in penaltısı tekrar ettirildi! Ortalık karıştı

ensonhaber.com
Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in 88. dakikada kullandığı ve kaçan penaltı vuruşu için tekrar kararı verildi.
Crespo'nun Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
Uzun süre geçtikten sonra VAR tekrar ettirdi
Dusan Tadic, 88. dakikada penaltı noktasına geldi ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.
Oyunun durmasının ardından (Bir dakika gibi bir süre geçmişti) VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla Zorbay Küçük, penaltının tekrar edilmesini istedi.
Dusan Tadic, 90. dakikada kullandığı ikinci penaltıda fileleri havalandırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış